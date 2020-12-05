За прошедшие сутки, 4 декабря, в Киеве обнаружили 1541 больного коронавирусом. 15 пациентов - умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 78 291. Всего коронавирус унес жизни 1410 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет

566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

44 девочки от 7 до 17 лет и 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Среди них и 57 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 283, в Дарницком – 253 и в Деснянском районе – 239 случаев.