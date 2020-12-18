Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 98 330. Всего за период эпидемии в столице 1679 летальных случаев от вируса.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет
- 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет
- 53 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 53 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.
- Среди них и 66 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 453, Днепровском – 275 и в Деснянском районе – 196 случаев.
“Если несколько прошлых дней количество госпитализированных немного снижалась, то за последние сутки вновь достигла более ста пациентов. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 20 детей. 1071 пациент – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1361 человека. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – свыше 48 процентов”, – отметил Кличко.
- За прошедшие сутки, 17 декабря, в Украине зафиксировали 12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.