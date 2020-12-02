Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 74 012. Всего от коронавируса за период эпидемии умерли 1339 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет
- 684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет
- 57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.
- Среди них и 69 медиков.
Кличко отметил, что за все время эпидемии в столице на коронавирус заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки всего больных за время эпидемии – 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23763 жители Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 277, Дарницком – 258 и в Соломенском районе – 214 случаев.
Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2145 больных коронавирусом, среди них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1399 человек, под аппаратами ИВЛ – 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 53 %.
- 1 декабря сообщалось, что в Киеве за минувшие сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19: заболели 1799 человек.