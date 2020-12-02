В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1735 больных коронавирусом. 16 пациентов умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 74 012. Всего от коронавируса за период эпидемии умерли 1339 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет

684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет

57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

Среди них и 69 медиков.

Кличко отметил, что за все время эпидемии в столице на коронавирус заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки всего больных за время эпидемии – 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23763 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 277, Дарницком – 258 и в Соломенском районе – 214 случаев.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2145 больных коронавирусом, среди них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1399 человек, под аппаратами ИВЛ – 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 53 %.