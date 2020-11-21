За прошедшие сутки, 20 ноября, в Киеве обнаружили еще 1213 новых случаев коронавируса COVID-19. Умерли 29 человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 57 807. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян.

В частности, за минувшие сутки, заболели:

605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди них и 66 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 315, в Соломенском – 179, а также в Голосеевская и Подольском районах – по 114 случаев.