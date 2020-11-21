Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 57 807. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян.
В частности, за минувшие сутки, заболели:
- 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.
- Среди них и 66 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 315, в Соломенском – 179, а также в Голосеевская и Подольском районах – по 114 случаев.
- По состоянию на утро 21 ноября в Украине зафиксировали 14580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.