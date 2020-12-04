Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 76 750. Всего за период эпидемии в столице 1395 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет

498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

33 девочки от одного до 17 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет.

Среди них и 78 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки – 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 219, Соломенском – 213 и в Голосеевском районе – 156 случаев.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечится 2131 больной коронавирусом, из них 19 детей. 1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. Во аппаратами ИВЛ – 31 больной.

Кличко отметил, что показатель тестирования на коронавирус в столице – самый высокий в Украине и составляет более 430 тестов на 100 000 жителей. В частности, с начала эпидемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 255 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител – ИФА-тестов – сделали почти 86 тысяч.