Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 43 229. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.
- Среди них и 34 медика.
В больницы столицы госпитализировали 86 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 1162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 142, в Дарницком – 122 и в Днепровском районе – 96 случаев.
- По состоянию на утро 7 ноября в Украине зафиксировано более 10,7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.