За прошедшие сутки, 6 ноября, в Киеве зафиксировали 854 новых случаев коронавируса COVID-19. Еще 11 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 43 229. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.

Среди них и 34 медика.

В больницы столицы госпитализировали 86 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 142, в Дарницком – 122 и в Днепровском районе – 96 случаев.