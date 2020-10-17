Сегодня, 17 октября, в Киеве состоялось прощание с ветераном АТО Николаем Микитенко, который 11 октября совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Попрощаться с Микитенко пришли около 50 человек, среди них было много военных.

Фото: #Буквы

11 октября ветеран АТО совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности. Он получил 90 % ожогов тела и впал в кому.

На странице дочери в Facebook отмечалось, что Микитенко пошел на такой шаг из-за несогласия с политикой нынешнего руководства государства, “а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией”. 14 октября он скончался.

Николай Микитенко был в Самообороне Майдана, воевал на Востоке в составе батальона имени Сергея Кульчицкого. Участвовал в боях под Славянском.