Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В новогоднюю ночь полицейские и нацгвардейцы будут нести службу на праздничных локациях в Киеве в усиленном режиме. Привлечены работники всех структурных подразделений: это и полиция диалога, и кинологи, и взрывотехники.

“Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальной дистанции”, — отметили в полиции Киева.

Какое именно количество силовиков привлечено в столице — не сообщается. В целом по стране обеспечивать порядок во время проведения праздников будут около 23 тысяч силовиков, информирует МВД.