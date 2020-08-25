20 августа в рамках третьего фестиваля Bouquet Kyiv Stage был представлен проект 211 floor – платформа для качественного культурного контента. Эта платформа представляет собой гибрид четырех категорий – социальной сети, сервиса для режиссуры видео, стриминга и продажи билетов на онлайн и оффлайн события. Также платформа предлагает доступ к библиотеке контента событий, прошедших и магазина партнерских продуктов.

Проект инициировали Евгений Уткин и Влад Троицкий. В команде проекту – Андрей Сирченко, Дмитрий Кошевой, Василий Кривонос, Татьяна Фикс.

“Последние полгода мы все оказались в ситуации, когда были вынуждены ограничить живое общение. Особенно это почувствовали люди искусства, для которых одной из крупнейших мотиваций самовыражение и живая взаимодействие с публикой. Виртуальный мир, конечно, не может заменить реальный, но может предложить то новое, – говорит Евгений Уткин, соучредитель фестиваля Bouquet Kyiv Stage и платформы 211 floor. – Идея проекту 211 floor – уйти в виртуальный мир. Кое-кто хочет полететь на Марс, а мы планируем построить виртуальный дом. 25 августа уже будет сайт, а еще через некоторое время будет доступен и приложение, с помощью которого можно будет видеть и выбирать события, которые происходят во всем мире, и общаться друг с другом “.

Эта интерактивная стримингова платформа со встроенным видеоредактором объединяет людей вокруг тематических событий и давать возможность монетизировать авторский контент. Здесь можно будет создавать, редактировать и рекламировать собственный контент, находить единомышленников и наблюдать за актуальными событиями в реальном времени с любого ракурса без географических и временных ограничений.

“Это действительно неожиданный формат, когда публика оказывается внутри действа, а не снаружи, как в театре, где все равно есть дистанция, разделяющая зрителей и актеров. А здесь ты оказываешься внутри события – и совсем другие ощущения, – говорит Влад Троицкий, театральный актер, режиссер, драматург, основатель первого в Украине независимого театра “Дах”, художественный руководитель групп ДахаБраха, фрик-кабаре Dakh Daughters, президент международного фестиваля ГОГОЛЬФЕСТ, соучредитель платформы 211 floor. – Сегодня люди производят слишком много контента, трудно на чем-то сосредоточиться преобладает фрагментарное мышление. А эта платформа позволит нам вернуться к архитектурному мышлению, к неспешности”.

Разработчики уверены: актуальность такого продукта особенно возрастает в ситуации, когда ограничения оффлайн ивентов значительно сокращает источники заработка для артистов и доступ к потенциальной аудитории для организаторов событий. Проект станет полезным тем креаторам, которые хотят делиться контентом, одновременно наращивая свой денежный и социальный капитал.

“25 августа уже можно будет зайти на сайт и посмотреть и понять, как все будет работать. Эта платформа – большой шанс делать то, что мы делаем, независимо от таких обстоятельств, как карантин, пандемия и т.д., – говорит Татьяна Фикс, директор компании 211 Floor . – Хочется, чтобы люди, которые работают в культурной индустрии, имели возможность делать свое дело, а у нас была возможность видеть результаты их работы “.