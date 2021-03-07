В столице из-за сильных порывов ветра приспускают главный флаг страны, установленный на киевских холмах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую ​​погоду, наш самый большой флаг приспустили”, – сказал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

В КГГА сообщили, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

“До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта”, – говорится в сообщении.