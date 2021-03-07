Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).
“Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили”, – сказал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.
В КГГА сообщили, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
“До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта”, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что 22 августа в Киеве на печерских холмах торжественно подняли самый большой флаг Украины.