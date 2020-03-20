Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что киевлянин по возвращении из Швейцарии сделал тест на коронавирус в одном из частных медицинских центров, и у него обнаружили COVID-19. Однако клиника не сообщила о положительном тесте в Министерство охраны здоровья и Центр общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и сообщила о результатах одна из немецких лабораторий.

Прокуратура начала расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний). Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Кличко также отмечал, что мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров, который не сообщил о положительном результате ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья.