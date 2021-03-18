В Киеве правоохранители разоблачили преступную схему, к которой были причастны работники частной лаборатории. Они продавали справки с "нужным" результатом теста на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Установлено, что к организации схемы, кроме работников частной лаборатории, был причастен также “житель Киева, который занимался распространением готовых справок”.

“Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. Выдавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования”, – сообщили в полиции.

Также установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный.

Стоимость одного сертификата или справки колебалась от 900 до 1800 гривен (в зависимости от срока “выполнения”).

По данным полиции, только за период с февраля и до сих пор участники схемы продали не менее 80 фальсифицированных документов на сумму более 135 тысяч грн.

17 марта полицейские провели обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Были изъяты бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, более 500 тысяч грн наличных в различных валютах, “черновые” записи.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам по ней грозит от трех до восьми лет лишения свободы.