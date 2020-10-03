В субботу, 3 октября, под Офисом президента Украины в Киеве прошла акция протеста под названием "Бой за образование!".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции требовали отправить в отставку и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Протестующие обвинили Шкарлета в непрофессионализме, плагиате, провале подготовки к учебному году в школах, возникновении угрозы реформе Новой украинской школы, неспособности справиться с вызовами, которые возникли в сфере образования из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

“Мы остановимся лишь тогда, когда уйдет он! Испытательный срок истек! Приходится констатировать, что Шкарлет неоднократно провалил все попытки стать настоящим министром образования и науки… Мы имеем право на качественное, конкурентоспособное, свободное от политики, плагиата и коррупции образование. Мы предпочитаем, чтобы изменения продолжались и порождали только прогресс. Поэтому мы выступаем в защиту образования и призываем каждого не допустить деградации образования”, – отмечалось в анонсе мероприятия.

Организаторами мероприятия стали ряд общественных организаций.

В акции протеста приняли участие до 150 человек – представители студенческих и молодежных организаций, студенты Олимпийского колледжа, представители гражданского общества. Среди них можно было заметить украинского борца вольного стиля Богдана Грицая, который известен словесной перепалкой (с помощью видеообращений) с боксером Александром Усиком. Грицай тогда вызывал боксера на бой без правил.

Протестующие держали плакаты “Стоп Шкарлет – ты нам не министр!”, “Этот министр сломался, требуем нового!”, “Мы остановимся тогда, когда он уйдет!” и другие. Участники акции также зажгли файеры и скандировали: “Шкарлета – геть!”

Стоит отметить, что протестующие принесли с собой тыквы как символ несогласия с деятельностью Шкарлета (согласно украинской традиции вручение “гарбуза” означает отказ девушки от замужества).

В итоге участники акции оставили их на ступеньках Офиса президента.