Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Участники акции требовали отправить в отставку и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.
Протестующие обвинили Шкарлета в непрофессионализме, плагиате, провале подготовки к учебному году в школах, возникновении угрозы реформе Новой украинской школы, неспособности справиться с вызовами, которые возникли в сфере образования из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
“Мы остановимся лишь тогда, когда уйдет он! Испытательный срок истек! Приходится констатировать, что Шкарлет неоднократно провалил все попытки стать настоящим министром образования и науки… Мы имеем право на качественное, конкурентоспособное, свободное от политики, плагиата и коррупции образование. Мы предпочитаем, чтобы изменения продолжались и порождали только прогресс. Поэтому мы выступаем в защиту образования и призываем каждого не допустить деградации образования”, – отмечалось в анонсе мероприятия.
Организаторами мероприятия стали ряд общественных организаций.
В акции протеста приняли участие до 150 человек – представители студенческих и молодежных организаций, студенты Олимпийского колледжа, представители гражданского общества. Среди них можно было заметить украинского борца вольного стиля Богдана Грицая, который известен словесной перепалкой (с помощью видеообращений) с боксером Александром Усиком. Грицай тогда вызывал боксера на бой без правил.
Протестующие держали плакаты “Стоп Шкарлет – ты нам не министр!”, “Этот министр сломался, требуем нового!”, “Мы остановимся тогда, когда он уйдет!” и другие. Участники акции также зажгли файеры и скандировали: “Шкарлета – геть!”
Стоит отметить, что протестующие принесли с собой тыквы как символ несогласия с деятельностью Шкарлета (согласно украинской традиции вручение “гарбуза” означает отказ девушки от замужества).
В итоге участники акции оставили их на ступеньках Офиса президента.
- Ранее проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.
- 30 июня около 200 протестующих собралось на акцию протеста против нового и. о. главы Министерства образования Сергея Шкарлета.
- 18 сентября временный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет, выступая в Верховной Раде, опровергал наличие плагиата в своих научных работах.