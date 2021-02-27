Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На акцию собрались тысячи людей. Они принесли с собой плакаты с надписями: “Свободу политзаключенным”, “#FreeSternenko, #FreeAntonenko”, “Когда прийдут за Аваковым?” и другие.
Активисты скандируют лозунги: “Стерненко — волю”, “Справедливость Стерненко – справедливость всем“ и тому подобное.
У людей, вышедших на акцию, только два требования: немедленное освобождение из тюрьмы Сергея Стерненка и других политзаключенных, а также обновление судебной системы, а именно перезапуск Высшего совета правосудия. В частности, новых членов этих органов они требуют набрать с помощью честного конкурсу.
Стоит отметить, что еще с утра правоохранители начали стягивать значительные силы к правительственному кварталу. При этом накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция не будет выставлять кордон у здания Офиса президента.
ОБНОВЛЕНО
Активисты отправились к Офису генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, перед этим они скандировали: “Венедиктова – чума”.
Заключение Стерненко
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.
В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.
Активистов, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.
О деле, по которому Стерненко получил приговор в деталях — в материале #Букв.
Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.
Акции в поддержку Стерненко
Во вторник на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы вели онлайн-трансляцию с митинга.
На место было стянуто немало силовиков. Кордон правоохранителей блокировал доступ протестующих в Офис президента, активисты время от времени пытались прорваться через него и требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Однако силовики оттесняли их, в частности, применяя газ.
В течение 3 часов, которые длилась акция на Банковой, между протестующими и правоохранителями возникали стычки. Активисты забрасывали стражей порядка файерами и снегом, петардами.
Около 21:30 начали появляться сообщения о первых пострадавших и задержанных во время акции.
Всего в ходе акции в Киеве задержали 24 человека, несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.
После трех часов попыток прорваться в Офис президента протестующие объявили о бессрочной акции, которая должна начаться в субботу, 27 февраля.
Одновременно акции протеста проходили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире и других городах Украины.
- Активист Сергей Стерненко, находясь в СИЗО, написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.
- Его должны перевести в отдельную камеру в Одесском СИЗО из-за угроз.
- Адвокаты просят перевести его из одесского СИЗО в Киев.