В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейковые трудоустройства помощниками народных депутатов от "Слуги народа".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать “должности” и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тыс. долларов США за место.

Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

“Задержали злоумышленников в центре столицы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении 3 тысяч долларов США – части суммы от одного из клиентов”, – сообщили в СБУ.

Фото: СБУ

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейковых трудоустройств.