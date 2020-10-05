Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать “должности” и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тыс. долларов США за место.
Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.
“Задержали злоумышленников в центре столицы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении 3 тысяч долларов США – части суммы от одного из клиентов”, – сообщили в СБУ.
Фото: СБУ
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.
Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейковых трудоустройств.
- Ранее сообщалось, что правоохранители задержали человека, который пытался дать взятку председателю Фонда государственного имущества Украины. Это уже вторая попытка подкупить руководителя этого ведомства.