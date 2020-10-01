За минувшие сутки в Киеве коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 377 человек, среди которых есть дети и медики.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще 10 человек.

“Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 377 больных. Из них – 39 детей и 16 медиков. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 23 155″, – написал Кличко.

Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у:

• 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;

• 22 девочек от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 231 человек. Всего коронавирус преодолели 6941 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 57, в Днепровском – 52, а также 46 случаев в Дарницком районе столицы.