В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 1131 человека. От осложнений скончались еще 22 пациента.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Еще 1131 больного коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 1897 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 110 139”, – написал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года;

• 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

• 21 девочки от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 35 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 220, в Днепровском – 188, в Деснянском районе – 138 случаев.