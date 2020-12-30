Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Еще 1131 больного коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 1897 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 110 139”, – написал Кличко.
Так, за сутки коронавирус выявили у:
• 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года;
• 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
• 21 девочки от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 35 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 220, в Днепровском – 188, в Деснянском районе – 138 случаев.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано рекордное количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19, а именно: 16 355 человек. За минувшие сутки зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни; заболели 272 ребенка и 453 медработника.