#Буквы ведут трансляцию с места проведения мероприятия в столице.
Как известно, 1 января, ко Дню рождения Степана Бандеры ежегодно проходит шествие с факелами.
В этом году начало факельного шествия в столице было запланирован на 18:00. Акция называется “Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры”.
Кроме факелов, во время акции участники несут портреты Бандеры и украинские флаги. Присоединиться могут все желающие.
Сбор участников состоялся у памятника Тарасу Шевченко (в парке им. Т. Шевченко в центре Киева).
- Сегодня отмечается 112 лет со дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры. #Буквы напоминали, кто такой Степан Бандера и чем он известен.