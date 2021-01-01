Ко Дню рождения Степана Бандеры в Киеве и других городах Украины проходит факельное шествие.

#Буквы ведут трансляцию с места проведения мероприятия в столице.

Как известно, 1 января, ко Дню рождения Степана Бандеры ежегодно проходит шествие с факелами.

В этом году начало факельного шествия в столице было запланирован на 18:00. Акция называется “Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры”.

Кроме факелов, во время акции участники несут портреты Бандеры и украинские флаги. Присоединиться могут все желающие.

Сбор участников состоялся у памятника Тарасу Шевченко (в парке им. Т. Шевченко в центре Киева).