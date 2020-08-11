В ночь на 11 августа в Киеве сгорел автомобиль бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана. Он заявил, что расценивает это как угрозу от власти.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Информацию о возгорании авто также подтвердили в ГУ Нацполиции в Киеве.

“Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Tesla на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева”, – сообщили в полиции.

В общем, огонь повредил три транспортных средства – Tesla и две припаркованные рядом машины Mazda и Honda, которые принадлежат местным жителям.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению всех обстоятельств поджога авто и причастных к правонарушению лиц.

На своей странице в Facebook Богдан подтвердил, что Tesla, которая сгорела, принадлежит ему и заявил, что он расценивает поджог как угрозу от власти.

“Сегодня ночью неизвестное лицо подожгло мой любимый и задекларированный автомобиль – Tesla S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не принимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. […] Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду, и постараемся обеспечить вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)”, – отметил он.

Отметим, что ранее в интервью УП Зеленский заявил, что уволил Богдана с должности главы своего офиса после того, как увидел, что власть его “сильно меняет”. Он полагает, что “спас от власти” Богдана. Также президент сказал, что с тех пор перестал общаться со своим бывшим единомышленником.

Богдан отреагировал на это заявление, отметив, что благодарен Зеленскому за то, что тот лишил его власти: “Потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну”.

По его словам, за полгода он помог Зеленскому сосредоточить “демократическим путем абсолютную власть в стране”, которую тот “за четыре месяца превратил в посмешище”.

“Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют”, – написал бывший глава Офиса Президента.

Напомним, 21 мая 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил главой своей администрации адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана, который подлежал люстрации согласно закону Украины “Об очищении власти”.

Впоследствии Андрей Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Но Татьяна Козаченко, один из соавторов закона об очищении власти (люстрации), которая возглавляла департамент по вопросам люстрации в Министерстве юстиции, это опровергла.

До назначения в Офис Президента Андрей Богдан более года числился помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Андрея Портнова.