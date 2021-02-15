Об этом сообщили в ГСЧС.

“15 февраля о 11:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в здании кафе парка Муромец, что в Деснянском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших государственных пожарно-спасательных частей”, – говорится в сообщении.

По прибытию спасателей было установлено, что горит 1-этажное здание общественного питания.

“Произошло возгорание на площади 100 кв.м. На момент прибытия бойцов внутри помещения никого не было. Пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания. В 12:24 пожар был локализован, а в 12:45 – ликвидирован. На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве “, – отмечают в ГСЧС.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.