Об этом сообщили в ГСЧС.
“15 февраля о 11:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в здании кафе парка Муромец, что в Деснянском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших государственных пожарно-спасательных частей”, – говорится в сообщении.
По прибытию спасателей было установлено, что горит 1-этажное здание общественного питания.
“Произошло возгорание на площади 100 кв.м. На момент прибытия бойцов внутри помещения никого не было. Пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания. В 12:24 пожар был локализован, а в 12:45 – ликвидирован. На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве “, – отмечают в ГСЧС.
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве
Причина возгорания устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
- 3 февраля в 23:25 в Запорожье произошел пожар на первом этаже лечебного корпуса областной инфекционной больницы. В пожаре погибли четыре человека.
- Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство из-за пожара, произошедшего на территории Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли врач и три пациентки.