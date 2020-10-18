В Киеве произошла перестрелка возле кафе: есть раненый

Об этом сообщили в столичной полиции.
Инцидент произошел в субботу вечером в заведении на улице Попудренко. Между двумя компаниями мужчин возник конфликт. Спор продолжился на улице и впоследствии перерос в драку.
“Во время конфликта один из участников достал пистолет травматического действия и осуществил несколько выстрелов, один из которых попал в оппонента. 20-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельной рваной раной кисти”, – говорится в сообщении.
Нападавшим оказался 24-летний местный житель, его задержали.
Фото: Нацполиция
На месте происшествия полицейские изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие направили на экспертное исследование.
Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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