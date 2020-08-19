В Киеве и шести областях Украины наблюдается высокий уровень загруженности больничных коек больными коронавирусом COVID-19. В связи с этим там будут развернуты дополнительные места для инфицированных.

Об этом рассказал сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Речь идет о Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях.

“Мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах нашей страны. Поэтому вчера было проработано с каждым департаментом охраны здоровья, и также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которые будет осуществляться госпитализация больных коронавирусом. В частности, это город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, а также Ровенская области. Именно в этих областях сегодня будут введены дополнительные больницы в перечень больниц, оказывающих помощь больным коронавирусом. И будут развернуты дополнительные койки”, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что Национальная служба здоровья Украины будет заключать дополнительные контракты именно с этими больницами, чтобы все пациенты получили медицинскую помощь, а больницы имели средства на оплату труда медиков, а также для закупки необходимых медикаментов и реагентов.

Ляшко также проинформировал, что завтра будут дополнительно пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и определены карантинные зоны. Ожидается, что зонирование будет в не менее 13 регионах.

“В минувший четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов было 10. Сейчас по статистике, которая у нас есть на сегодняшний день, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветной гамме, уже 13. Но мы ждем завтрашнего дня, поскольку динамика роста количества заболевших показывает, что дополнительно к 13 могут присоединиться другие области”, – рассказал он.

(На видео – с 3:25)