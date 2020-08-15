Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В целом по стране загруженность больниц составляет около 24%.
Самый высокий процент загруженности среди областных центров в столице – 52%.
В Черновицкой области это 52,4%, а во Львовской области – 52,8 %.
Также довольно высокий показатель загруженности больниц в Ивано-Франковской области – 48,8%.
Наименьшее количество коек заполнено профильных о больницах Запорожской области.
По состоянию на 15 августа в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, за минувшие сутки, 14 августа, обнаружили 1847 новых случаев — из них 106 детей и 59 медработников.
Больше всего случаев обнаружили: в Харьковской области (254), Киеве (232), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях.
За сутки умерли еще 33 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 2044 летальных исходов.
В то же время выздоровели еще 633 пациентов. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 47 тысяч 430 пациентов.
Всего за минувшие сутки было совершено 39 189 тестирований, из них 20 979 исследований – методом ПЦР и 18210 – методом ИФА.
- В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- В Украине действуют обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”. В каждой из них – свои ограничения.