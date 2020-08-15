В Министерстве охраны здоровья Украины сообщили, что в Киеве, а также Львовской и Черновицкой областях загруженность больниц для пациентов с COVID-19 превышает 50%.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом по стране загруженность больниц составляет около 24%.

Самый высокий процент загруженности среди областных центров в столице – 52%.

В Черновицкой области это 52,4%, а во Львовской области – 52,8 %.

Также довольно высокий показатель загруженности больниц в Ивано-Франковской области – 48,8%.

Наименьшее количество коек заполнено профильных о больницах Запорожской области.

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, за минувшие сутки, 14 августа, обнаружили 1847 новых случаев — из них 106 детей и 59 медработников.

Больше всего случаев обнаружили: в Харьковской области (254), Киеве (232), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях.

За сутки умерли еще 33 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 2044 летальных исходов.

В то же время выздоровели еще 633 пациентов. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 47 тысяч 430 пациентов.

Всего за минувшие сутки было совершено 39 189 тестирований, из них 20 979 исследований – методом ПЦР и 18210 – методом ИФА.