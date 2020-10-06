Киевский ТРЦ "Гулливер" в течение недели будет светиться прайд-флагом в честь ПрайдМесяца-2020.

Об этом сообщает организация в Instagram.

Каждый вечер с 5 до 11 октября каждые 5 минут здание будет транслировать прайд-флаг вместе со слоганом “Быть разными хорошо вместе”, чтобы привлечь внимание общества к теме видимости и восприятия ЛГБТ +.

Разноцветный флаг будет транслироваться в течение 20 секунд.

Стоит отметить, что далеко не все пользователи соцсетей в восторге от такой инициативы. В комментариях они откровенно высказывают свое негативное отношение:

“Это позор!”

“Теперь ТРЦ” Гулливер “будут минировать в 100 раз больше”.

“Это очень важно, а у нас других проблем нет … идем в Европу, класс”.

Но были и те, кто встал на защиту инициативы “КиевПрайд”: