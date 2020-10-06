Об этом сообщает организация в Instagram.
Каждый вечер с 5 до 11 октября каждые 5 минут здание будет транслировать прайд-флаг вместе со слоганом “Быть разными хорошо вместе”, чтобы привлечь внимание общества к теме видимости и восприятия ЛГБТ +.
Разноцветный флаг будет транслироваться в течение 20 секунд.
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У неповнолітніх “хуліганів”, які борються за “чистоту білої раси” та “спрашивают за шмот” з баночкою “Рево” у руці, свято 🏳️🌈 Місце, в якому вони гріються восени – ТРЦ “Гулівер” протягом тижня світитиметься прайд-прапором на честь ПрайдМісяця2020 у Києві ❣️ 📹: @dronariums
Стоит отметить, что далеко не все пользователи соцсетей в восторге от такой инициативы. В комментариях они откровенно высказывают свое негативное отношение:
“Это позор!”
“Теперь ТРЦ” Гулливер “будут минировать в 100 раз больше”.
“Это очень важно, а у нас других проблем нет … идем в Европу, класс”.
Но были и те, кто встал на защиту инициативы “КиевПрайд”:
- 35 депутатов от Интергруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ призвали правительство и полицию Украины гарантировать защиту для будущих маршей равенства в Харькове и Запорожье.