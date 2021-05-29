У неділю, 30 травня, із 07:00 до 15:00 у столиці відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний "Пробіг під каштанами". У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, заборонять рух транспортних засобів із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Антоновича – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

На час проведення “Пробігу під каштанами” також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями. 30 травня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 та автобусів №№ 5, 24, 69, 114, 118.

Із 09:00 орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано:

автобусів № 5 від вул. Ізюмської до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі – вул. Ділова – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал “Центральний”, у зворотному напрямку – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Короленківська – вул. Казимира Малевича – вул. Івана Федорова – вул. Антоновича – далі за власним маршрутом;

автобус № 20 від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

автобуси №№ 24, 114 трасою руху вихідного дня, відповідно від Національного музею історії України у Другій світовій війні та вул. Милославської до вул. Богдана Хмельницького за власними маршрутами, далі – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал “Центральний”, у зворотному напрямку – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі – за власними маршрутами;

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської; автобус № 118 від ст. м. “Чернігівська” до ст. м. “Палац спорту”;

тролейбуси №№ 3, 9 відповідно від Залізничного масиву та Міжнародного аеропорту “Київ” (“Жуляни”) до залізничного вокзалу “Південний”;

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Терещенківської;

тролейбус № 12 від ст. м. “Васильківська” до ст. м. “Либідська”;

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. “Палац спорту”;

тролейбус № 40 від вул. Кадетський Гай до Залізничного масиву.