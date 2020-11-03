Об “минировании” сообщила пресс служба “Киевского метрополитена” в Telegram.
В разгар эпидемии коронавируса из-за фейкового минирования на вход и выход закрыли станции метро “Крещатик” и “Майдан Независимости”. В здании образовалась большая толпа, люди не могли сохранять социальную дистанцию.
- За минувшие сутки в Киеве было подтверждено 789 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
- По состоянию на утро вторника, 3 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии в нашей стране.