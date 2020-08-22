В субботу вечером, 22 августа, в Киеве на печерских холмах торжественно подняли самый большой флаг Украины.

Об этом проинформировали в пресс-службе мэра столицы Виталия Кличко.

Флагшток, на котором подняли флаг, установлен на территории мемориального комплекса “Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне”.

Высота флагштока составляет около 90 метров. А размеры полотнища флага – 16 на 24 метра.

“Флагшток сооружен на символическом месте. С печерских холмов Государственный Флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью”, – отмечается в сообщении.

Для этих целей были установлены элементы подсветки флага.

Государственный гимн Украины во время поднятия флага исполнила украинская певица, победительница “Евровидения-2016” Джамала.

На торжественной церемонии, помимо Кличко, выступили Герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, общественный деятель, украинский путешественник Николай Подрезан, украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спорстмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

“Каждый раз, когда я выходил в ринг, в какой бы стране ни происходило сражение, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими знаменами. Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа, ибо я был и являюсь частью, представителем своей страны – под ее флагом “, – подчеркнул Кличко во время выступления.

Он добавил, что из таких флагов, с каждой маленькой победы каждого украинца соткан большой флаг Украины и большая совместная победа.

В пресс-службе мэра уточнили, что проект по установке флагштока и флага “реализован на средства меценатов”.