В Киеве в мероприятиях по случаю Дня Независимости приняли участие около 20 тыс. человек. Правонарушений допущено не было.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции.

“По информации правоохранителей, только в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тыс. человек”, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что безопасность киевлян и гостей столицы гарантировали 4,5 тыс. правоохранителей – работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военнослужащие Национальной гвардии.

Фото: Нацполиция

“Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно. Правонарушений допущено не было”, – констатировали полицейские.