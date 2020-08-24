Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции.
“По информации правоохранителей, только в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тыс. человек”, – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что безопасность киевлян и гостей столицы гарантировали 4,5 тыс. правоохранителей – работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военнослужащие Национальной гвардии.
Фото: Нацполиция
“Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно. Правонарушений допущено не было”, – констатировали полицейские.
- На праздничном концерте ко Дню Независимости украинские певцы исполнили песни, которые были популярными в Украине за время независимости. Некоторые песни были на русском языке.
- Президент Владимир Зеленский вручил белорусскому певцу, солисту группы Brutto и экс-солисту группы “Ляпис Трубецкой” звание заслуженного артиста Украины.