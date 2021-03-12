В городе Киев с начала кампании по вакцинации от коронавируса привили только 650 медработников. В общем, в муниципальных больницах города работают около 30 тысяч медиков.

Об этом сообщила депутат Киевсовета, глава Комиссии по охране здоровья и социальной политике Марина Порошенко в интервью Громадському радио.

Порошенко отметила, что новая волна коронавируса в стране была неизбежна, так как действия власти не предотвращали ее появление.

“Это было ожидаемо, что будет новая волна коронавируса в Украине. Потому что, к сожалению, в западных регионах горнолыжные курорты не закрывались, высшее руководство страны показало пример, как хорошо без масок в толпе ездить, спускаться и фотографироваться в горах. Поэтому именно сейчас в этих регионах мы наблюдаем такую ​​большую волну заболеваемости”, – отметила Порошенко.

Она обратила внимание на негативную статистику колличества новых случаев заражения среди населения Киева.

“Сейчас мы находимся в оранжевой зоне, и у нас почти 80 случаев заболевания в сутки на 100 тысяч населения. Но мы наблюдаем тенденцию, когда на 10% возрастает этот показатель за неделю, и таким образом к концу марта мы уже можем тоже войти в красную зону”, – сказала она.

Порошенко обратила внимание на медленные темпы вакцинации от коронавируса среди медицинских работников Киева.

“Надо заботиться о здоровье наших врачей и их прививать своевременно. Но мы видим, что только небольшое количество вакцины мы получили на город Киев, и на вчерашний день было привито только 650 медицинских работников”, – сказала Марина Порошенко, пояснив, что только в муниципальных медицинских учреждениях работают 30 тысяч сотрудников.

Резюмируя, она призвала делать прививку от коронавируса, чтобы “разорвать цепь эпидемии”.

“Хочу сказать, что прививаться обязательно надо. Это защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее 80% населения за короткий срок привить для того, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который мы почувствуем”.