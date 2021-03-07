В ночь на 7 марта в Дарницком районе Киева с признаками насильственной смерти обнаружили тело женщины - ею оказалась сотрудница полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение об обнаруженном теле на улице Бажана в полицию поступило около 03:00.

Убитой оказалась полицейская, 1983 года рождения.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, место происшествия тщательно обследовали, опросили свидетелей и очевидцев.

“Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что женщины дружили. Следователи отрабатывают все версии случившегося”, – сказал Корищенко.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщили в прокуратуре Киева, на теле 37-летнего старшего инспектора одного из департаментов Нацполиции Украины обнаружили многочисленные колото-резаные раны и другие травмы.

На основании собранных доказательств задержали 37-летнюю жительницу столицы.

“Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Стало известно, что женщина, тело которой нашли ночью в Дарницком районе Киева – это старшая инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова, сообщил журналист Виталий Губин на своей Facebook-странице.

О смерти женщины также сообщил актер и ведущий Вадим Залесский.

“Недавно общались только. Замечательный человек. Помогала не раз. В прошлом году у меня украли вещи. Писала, беспокоилась, помогала… От души… А сейчас читаю новости.. Убили. Такая прекрасная девушка… Святослава Петрова”, – написал он.