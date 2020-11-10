5 декабря, накануне вручения Нобелевской премии в Стокгольме, в Киеве уже четвертый год подряд состоится Nobilitet 2020 – пре-пати нобелевской церемонии.

В течение дня украинские ученые, интеллектуалы, педагоги популярно расскажут самое важное о Нобелевке 2020 в формате FAQ: кому, за что и, главное, “чтобы что”?

Посетители Nobilitet 2020 услышат шесть лекций от лучших спикеров, которые профессионально разбираются в открытиях и достижениях в различных областях, а именно:

МЕДИЦИНА И ФИЗИОЛОГИЯ – ЕЛЕНА ЛИВИНСКАЯ, кандидат биологических наук, микробиологиня, основательница информационной платформы “Микроб и Я”. Расскажет, чем вирус гепатита C отличается от А и В и за что его называют “ласковым убийцей”. Почему для Украины борьба с гепатитом C крайне важна и скоро ли человечество забудет об этой болезни.

ХИМИЯ – АЛЕКСАНДР КОЛЯДА, генетик, ученый, биогеронтолог, входит в мировой рейтинг “Топ-100 лидеров долголетия”. Расскажет, действительно ли мы сможем создавать “дизайнерских детей” и исправлять генетические ошибки, как редактировать ДНК и помогут ли генетические ножницы изменить организм человека.

ЭКОНОМИКА – ТИМОФЕЙ МИЛОВАНОВ, почетный президент Киевской школы экономики, доцент Питтсбургского университета, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 гг. расскажет о теории аукционов, о “проклятии победителя” и о том, как и почему аукционы вошли в нашу повседневную жизнь.

ЗАЩИТА МИРА – ОЛЬГА ТРОФИМЦЕВА, докторша аграрных наук, вр. и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины, бизнесвумен. Расскажет как Всемирная продовольственная программа борется с голодом в мире и в частности на Донбассе.

ФИЗИКА – МИРОСЛАВ КАШЕБА, физик, популяризатор науки. Расскажет о черных дырах, а именно о том, как они своим существованием подтверждают теорию относительности, почему нас так манит космос и что за супермассивный объект нашелся в центре нашей Вселенной.

ЛИТЕРАТУРА – БОГДАНА РОМАНЦОВА, литературный критик, редактор издательства “Темпора”. Расскажет, по какой причине в этом году Нобелевку дали за поэзию, как ее (современную поэзию) понимать и почему не стоит стесняться, если вы не слышали о нынешнем лауреате.

В этом году из-за карантина количество билетов в формате offline ограничено – 30 штук.

При наличии offline-билета можно посетить мероприятие, вечеринку после и пообщаться с лекторами и единомышленниками в режиме реального времени. Поэтому советуем не медлить. А для тех, кто не успеет, есть возможность приобрести online-билет.

Место проведения – UNIT.City, ул. Дорогожицкая, 3

Детали мероприятия по ссылке.

Nobilitet – это инициатива, созданная с целью повышения уровня образованности общества и популяризации науки. Проект способствует распространению широкого спектра знаний, основанных на достижениях науки, возможностях интеллекта, вере в прогресс и гуманизм.