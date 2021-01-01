Сегодня, 1 января, отмечается 112 лет со дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры. В связи с этим в Киеве пройдет традиционное ежегодное факельное шествие.

Об этом сообщают #Буквы.

Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, а после раскола Организации украинских националистов – глава Провода ОУН-Б.

И хотя однозначной оценки его деятельности нет, однако Бандера стал заметной фигурной в борьбе за независимость Украины.

Что известно о Степане Бандере

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская область) в греко-католической семье.

В то время Прикарпатье было частью Австро-Венгерской империи. В 1927 году Бандера окончил гимназию, а впоследствии переехал во Львов получать образование (поступил на агрономическое отделение Львовской Политехники, где проучился шесть лет.) Во время учебы он заинтересовался украинским националистическим движением.

В 1929 году Бандера вступил в Организацию украинских националистов (ОУН), где занимал различные должности. В 1933 он был назначен краевым проводником ОУН на западно-украинских землях.

Под руководством Бандеры ОУН совершила несколько политических убийств против польской оккупационной власти.

В июне 1934 года его арестовала польская полиция, и он находился под следствием в тюрьмах Львова, Кракова и Варшавы до конца 1935 года.

В 1936 году Бандеру приговорили к пожизненному заключению за принадлежность к ОУН и организацию убийств (в частности, убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого). В то же время после нападения Германии на Польшу в 1939 году он вышел на свободу.

В 1940 году Бандера возглавил новый орган – “Революционный Провод ОУН”, чьей целью стала борьба за независимость (против советской власти).

Решением Провода ОУН 30 июня 1941 года было провозглашено восстановление Украинского Государства во Львове (речь идет об Акте восстановления Украинского Государства). Это событие стало попыткой “поставить перед фактом” руководство Третьего Рейха и заставить признать украинскую борьбу. Однако Адольф Гитлер поручил своей полиции немедленно вмешаться, и, как следствие, гитлеровцы арестовали Бандеру.

С начала 1942 года по август 1944 года он находился в концлагере Заксенхаузен. В 1944 Бандера был освобожден гитлеровцами и продолжил свою деятельность в ОУН.

Для семьи Бандеры напряженными были послевоенные годы, поскольку советские спецслужбы охотились не только за ним, но и за его детьми. Например, до 1948 года семья шесть раз меняла места жительства.

В 1954 году Бандера вместе с семьей переехал в Мюнхен, проживая под паспортом на имя Штефан Попель. 15 октября 1959 года он был убит советским агентом КГБ Богданом Сташинским.

Что известно о факельном шествии?

В день рождения Степана Бандеры ежегодно проходит факельное шествие в Киеве и других городах.

К шествию могут присоединиться все желающие. Кроме факелов, во время акции участники несут портреты Бандеры и украинские флаги.

В этом году начало факельного шествия в столице запланировано на 18:00. Акция называется “Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры”.

Сбор назначен возле памятника Тарасу Шевченко (в парке им. Т. Шевченка в центре Киева).