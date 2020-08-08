9-10 сентября 2020 году на территории выставочного комплекса "КиевЭкспоПлаза" (с. Березовка, 37 км Житомирского шоссе) впервые состоится международная выставка-демонстрация тяжелой техники и оборудования "HD Технополігон".

“HD Технополігон” – https://technopolygon.com

В мероприятии примут участие украинские представители ведущих мировых брендов строительной, дорожной и коммунальной техники, бетонные, асфальтовые заводы, сервисные компании по обслуживанию дорожной техники, поставщики запчастей и аксессуаров.

Свое участие в “HD Технополигон” уже подтвердили: TAD Construction Group, “Алеанда”, “Гидромаркет”, Кредмашсервис, “ПетроНик”, Укргеопроект, “Ельворти”. Партнерами выставки являются известные мировые бренды: FORX, JCB, Doosan и Hidromek.

Посетители выставки – организации и компании, заинтересованные в приобретении специализированной техники. Это представители НАГУ, Укравтодора, КСУ, ДерждорНДI, дорожно-строительные подрядчики, девелоперы, коммунальные предприятия, органы местного самоуправления.

Программа мероприятия будет включать экспозицию новейших образцов техники, ее демонстрацию и клиентские тест-драйвы. В рамках проекту также состоится Форум с участием ведущих профессиональных организаций, государственных органов и лидеров отрасли дорожного строительства.

В первый день Форума слово иметь представители Национальной ассоциации дорожников Украины, среди членов которой – “ОНУР Конструкцион Интернешнл”, “АВТОСТРАДА”, “дроги-СТРОЙ УКРАИНА”, “Автодор”, “РОСТДОРСТРОЙ”, “ТЕХНО-СТРОЙ-ЦЕНТР”, ” АВТОМАГИСТРАЛЬ-ЮГ”, “Дорожное строительство “Альтком”, “ТРАНС ЛАЙН ГРУПП”, с темой: “Анализ дорожно-строительного рынка. Перспективы “. Также в рамках Форума ГосдорНДИ проведет панельную сессию “Законодательные и нормативные новации в дорожной отрасли”. Среди вопросов сессии: программа строительства дорог на 2021-25 годы, национальная программа восстановления мостов на 2020-25 годы и новейшие технологии в дорожном строительстве.

Свою поддержку проекту “HD Технополигон” выразили Министерство инфраструктуры Украины, Укравтодор и Конфедерация строителей Украины.