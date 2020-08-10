В Киеве состоялась акция за экстрадицию Коломойского в США – фото

Американская газета The Washington Post накануне сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюст США предъявил обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег.

Минюст США подал в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из “ПриватБанка”, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что это дело перспективное именно на территории США: с участием Коломойского или без него. Для олигарха это дело означает конфискацию всего имущества на территории США, а также арест за пределами Украины.