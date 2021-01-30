В субботу, 30 января, в центре Киева состоялось факельное шествие в память о героях, павших в боях за Украину.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о героях битвы под Крутами, сражения под Бахмачем и битвы за завод “Арсенал” в 1918 году.

Инициатором шествия выступило ВО “Свобода”.

Маршрут пролегал от станции метро “Арсенальная” к Аскольдовой Могиле.

Участники шествия несли зажженные факелы, флаги и большой плакат с надписью “Помним героев Крут”.

Кроме того, они скандировали: “Слава Украине! – Героям слава!”

Стоит отметить, что в предыдущие годы в эти дни обычно происходила реконструкция боя за завод “Арсенал”. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса мероприятие решили не проводить.