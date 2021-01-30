Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Речь идет о героях битвы под Крутами, сражения под Бахмачем и битвы за завод “Арсенал” в 1918 году.
Инициатором шествия выступило ВО “Свобода”.
Маршрут пролегал от станции метро “Арсенальная” к Аскольдовой Могиле.
Участники шествия несли зажженные факелы, флаги и большой плакат с надписью “Помним героев Крут”.
Кроме того, они скандировали: “Слава Украине! – Героям слава!”
Стоит отметить, что в предыдущие годы в эти дни обычно происходила реконструкция боя за завод “Арсенал”. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса мероприятие решили не проводить.
- 29 января Украина чтила память Героев битвы под Крутами. Первые лица государства приняли участие в церемонии памяти Героев Крут. Они возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.