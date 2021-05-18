На різних дистанціях заходу на старт вийшли більше 600 учасників з 6 країн світу: Білорусь, Естонія, Туреччина, Україна, Великобританія та США.

Перемогу на основній дистанції змагань здобув відомий український триатлоніст Віталій Воронцов, який захопив лідерство із самого старту та фінішував першим з відривом майже у 3 хвилини – 54:28! Другим фінішну лінію перетнув Сергій Курочкін, багаторазовий чемпіон України з триатлону. Його результат – 56:44. А третім на дистанції з дуатлону став Олександр Осипчук з фінішним часом 58:11.

Серед жінок перемогу на основній дистанції з дуатлону здобула Анна Ведмеденко. Її результат – 1:10:05. Другою з відривом лише у 17 секунд (!) фінішувала Анастасія Ясир (1:10:22). Третій результат показала Юлія Мележик (1:10:33).

“Сьогодні важливий день для бігової та триатлонної спільноти, адже ми чекали на цю подію півтора роки. Для нас це перший досвід триатлонних стартів, і я радий, що з першого сезону титульним партнером триатлонної серії стала інвестиційна компанія Dragon Capital. З такими партнерами події будуть розвиватися ще швидше. Старти відбулися з дотриманням протиепідеміологічних правил безпеки, що стало можливим завдяки спільній роботі оргкомітету, міста, МОЗ та міських служб. Але головні герої сьогодні – учасники, це свято для них”, – прокоментував Дмитро Черніцький, генеральний менеджер Triathlon Ukraine.

В основній дистанції DRAGON CAPITAL ДУАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021 взяли участь більше 250 спортсменів, в забігу на дистанції Hoka Забіг 10 км – 250 атлетів, в дитячих стартах бігли 150 дітей.

Сьогоднішній старт став першим офіційним забігом у якості учасника для головного державного санітарного лікаря України – Віктора Ляшка, він здолав Hoka Забіг 10 км.

“По-перше, хотів би привітати усіх учасників забігу! Це пробіжка для їх здоров’я та популяризації здорового способу життя. По-друге, хочу привітати організаторів заходу. Чітко та якісно було дотримано всі правила, рекомендовані Міністерством охорони здоров’я України, для того, щоб старти проходили не лише здорово, але й безпечно з епідемічної точки зору. По-третє, забіг на 10 км – це можливість перевірити себе, можливість перевірити, чи можеш ти дотримуватися своїх обіцянок, чи можеш не піддаватись емоціям, контролювати себе і робити це не лише для власного здоров’я, але й давати обіцянки іншим, які будуть приносити результат. Давайте, виходьте на пробіжки! Будемо здоровими та будемо берегти нашу країну та систему охорони здоров’я. Всіх благ!“ – поділився емоціями після фінішу Віктор Ляшко.

Також у заході DRAGON CAPITAL ДУАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021 взяли участь інші публічні особи: олімпійська призерка Ірина Ліщинська (10 км), марафонець, учасник трьох Олімпійських ігор Олександр Сітковський (10 км), директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан (10 км) та співачка Світлана Сафронова (10 км).

Захід також відвідав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

“Я дуже радію, що спорт почав рухатись, що ми проводимо такий захід у Києві. Ми почали рухатись в цьому напрямку, і сподіваюсь, що це лише початок, і ми будемо проводити ще більше таких заходів. Це стало можливим завдяки тому, що ми разом з МОЗ розробили стандарти проведення спортивних масових стартів на свіжому повітрі“ – відзначив Вадим Гутцайт.

Найстаршим учасником дуатлонної дистанції став 68-річний Сергій Москалець. Наймолодшому учаснику заходу 2 роки, він здолав 300 метрів в рамках дитячих стартів.

Переможці дистанції дуатлон в абсолюті:

Чоловіки:

Віталій Воронцов – 54:28

Сергій Курочкін – 56:44

Олександр Осипчук – 58:11

Сергій Мальчик – 59:00

Андрій Братащук – 59:58

Жінки:

Анна Ведмеденко – 1:10:05

Анастасія Ясир – 1:10:22

Юлія Мележик – 1:10:33

Вікторія Коломієць – 1:11:34

Анастасія Карпинська – 1:12:36

Переможці дистанції Hoka Забіг 10 км:

Чоловіки:

Олександр Сітковський – 31:19

Олександр Марчук – 35:32

Віталій Ковальов – 36:07

Жінки:

Вікторія Зімаріна – 43:01

Олена Шевченко – 44:00

Марта Єгорова – 44:43

Розклад наступних заходів Triathlon Ukraine у 2021 році:

23 травня — DRAGON CAPITAL СПРИНТ ТРИАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021

4 липня — DRAGON CAPITAL ОЛІМПІК ТРИАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021

25 липня — DRAGON CAPITAL 70.3 ТРИАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021

Довідка:

Triathlon Ukraine — це спільний проєкт компанії Run Ukraine та триатлонної команди Sapik Team. У 2021 році Triathlon Ukraine організує 4 старти: змагання з дуатлону та триатлону. У межах кожного старту, окрім основних, будуть також індивідуальні змагання з бігу або плавання.