В пятницу, 2 октября, на Певческом поле в Киеве открылась традиционная осенняя выставка хризантем.

На ней побывал и корреспондент #Букв.

В этом году выставка называется “Мир сладостей”, и все композиции посвящены этой теме.

Из примерно 30 тысяч хризантем созданы долина леденцов, фабрика сладостей, пряничный домик, зефирная крепость, городок пекарей и многое другое.

В общей сложности создано более 10 различных композиций, и каждая рассказывает свою “сладкую историю”.

Выставка продлится до 1 ноября.