На ней побывал и корреспондент #Букв.
В этом году выставка называется “Мир сладостей”, и все композиции посвящены этой теме.
Из примерно 30 тысяч хризантем созданы долина леденцов, фабрика сладостей, пряничный домик, зефирная крепость, городок пекарей и многое другое.
В общей сложности создано более 10 различных композиций, и каждая рассказывает свою “сладкую историю”.
Выставка продлится до 1 ноября.
- В начале сентября в Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве цвели астры и георгины. #Буквы публиковали яркие фото.