Covid-19 Украина

обновлено 10.03.2021 в 19:02

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В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 остаточными дозами

Для вакцинации в Киеве запустили онлайн-анкеты, с помощью которых можно записаться на прививку от COVID остаточными дозами. К очереди могут записаться публичные и общественные деятели.

Среда, 10 марта 2021, 19:47

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что онлайн-анкету могут заполнить публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию от COVID-19. При этом такая регистрация не дает права на приоритетную вакцинацию.

Подчеркивается, что будут использоваться только остаточные дозы.

Отметим, в Украине для снижения рисков неиспользования остаточных доз рекомендуют привлекать к такой вакцинации известных людей.

Дело в том, что вакцины поставляются во флаконах, которые содержат несколько доз.

Остатки неиспользованной вакцины, например, Covishield подлежат утилизации через шесть часов после открытия флакона.

Теги: КГГА, COVID-19, вакцинация, Киев

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