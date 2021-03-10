В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 остаточными дозами

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что онлайн-анкету могут заполнить публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию от COVID-19. При этом такая регистрация не дает права на приоритетную вакцинацию.
Подчеркивается, что будут использоваться только остаточные дозы.
Отметим, в Украине для снижения рисков неиспользования остаточных доз рекомендуют привлекать к такой вакцинации известных людей.
Дело в том, что вакцины поставляются во флаконах, которые содержат несколько доз.
Остатки неиспользованной вакцины, например, Covishield подлежат утилизации через шесть часов после открытия флакона.
- В понедельник, 22 февраля, Украина официально разрешила вакцину от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer для экстренного медицинского применения.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.