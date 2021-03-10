В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 остаточными дозами

Для вакцинации в Киеве запустили онлайн-анкеты, с помощью которых можно записаться на прививку от COVID остаточными дозами. К очереди могут записаться публичные и общественные деятели.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что онлайн-анкету могут заполнить публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию от COVID-19. При этом такая регистрация не дает права на приоритетную вакцинацию.

Подчеркивается, что будут использоваться только остаточные дозы.

Отметим, в Украине для снижения рисков неиспользования остаточных доз рекомендуют привлекать к такой вакцинации известных людей.

Дело в том, что вакцины поставляются во флаконах, которые содержат несколько доз.

Остатки неиспользованной вакцины, например, Covishield подлежат утилизации через шесть часов после открытия флакона.