В Киеве открыли первую комнату кризисного реагирования для жертв, пострадавших от насилия в семье.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, открытие “кризисной комнаты” является одним из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию. Ранее в столице запустили круглосуточную Службу “Телефон доверия” (044 272-15-00 – с мобильного и 15-00 со стационарного), которая оказывает психологическую поддержку пострадавшим от домашнего насилия.

Отмечается, что адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается из намерений безопасности пострадавших от насилия.

В “кризисных комнатах” будет работать 4 социальных работника, которые будут находиться там посуточно, в соответствии с утвержденными графиками. Это даст возможность селить пострадавших в любое время суток.

Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей. После окончания предельного срока пребывания их могут устроить в приют или иные специализированные службы, предоставляющие социальные услуги пострадавшим.