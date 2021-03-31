Об этом сообщил директор КП “Центр организации дорожного движения” Виктор Черний.
“Представители департамента транспортной инфраструктуры, Управления патрульной полиции, КК “Киевавтодор” и КП “Центр организации дорожного движения” совершили комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч. Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методике принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам”, – сказал он.
По словам Черния, на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и др.
“Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, которая не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на эту улицу приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных. Такие выводы велосообщества города, опирающиеся на официальные данные Патрульной полиции”, – резюмировал он.
- С понедельника, 22 марта, на украинских дорогах появились 60 новых участков, на которых скорость автомобилей будут измерять приборами TruCAM.