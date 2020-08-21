Об этом сообщили на странице КП “Киевпастранс” в Facebook.
“С 12:00 21 августа подъемник открывает свои двери для киевлян и гостей города! Наконец плановый ежегодный ремонт столичного фуникулера подошел к концу”, – сказано в сообщении.
За время ремонта на фуникулере покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также был проведен плановый ремонт машинного зала, заменены шпалы и отремонтирована контактная сеть.
Также было проведено систему безопасности вагонов фуникулера.
Также в “Киевпастрансе” отметили, что ремонтные работы проводят именно летом, потому что на июль-август приходится наименьший пассажиропоток – до 2 тысяч пользователей в день.
Как и в другом общественном транспорте, в фуникулере действует обязательный масочный режим.
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