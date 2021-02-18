Сегодня на аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева отслужили панихиду по погибшим во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Десятки людей пришли к храму Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ, чтобы почтить память погибших. Люди приносили цветы, лампадки и украинские флаги.

Панихиду отслужили священники Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви.

На панихиде присутствовали родственники погибших и пострадавшие, а также министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.