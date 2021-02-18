Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Десятки людей пришли к храму Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ, чтобы почтить память погибших. Люди приносили цветы, лампадки и украинские флаги.
Панихиду отслужили священники Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви.
На панихиде присутствовали родственники погибших и пострадавшие, а также министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
- 18 февраля 2014 года в Киеве произошла одна из самых трагических страниц в истории независимой Украины – “Беркут” начал силовой наступление на майдановцев. #Буквы вспомнили события семилетней давности.