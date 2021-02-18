Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Десятки людей пришли к храму Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ, чтобы почтить память погибших. Люди приносили цветы, лампадки и украинские флаги.

Панихиду отслужили священники Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви.

На панихиде присутствовали родственники погибших и пострадавшие, а также министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Панахида за Небесною Сотнею

Фото: #Буквы

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