Covid-19 Украина

обновлено 26.12.2020 в 10:02

Всего:

1019876 (+7709)

Болеют:

350257 (+7709)

Выздоровели:

651917 (+5145)

Умерло:

17702 (+121)

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В Киеве обнаружили 408 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Киеве обнаружили 408 новых больных коронавирусом. 13 человек умерли.

Суббота, 26 декабря 2020, 11:26

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 106 486. Всего коронавирус унес жизни 1829 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

  • 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет
  • 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет
  • 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.
  • Среди них и 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровела за минувшие сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 130 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 147, в Деснянском – 83 и в Оболонском районе – 45 случаев.

  • Ранее Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • При этом Правительство разрешило ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) до 7 утра.
Теги: Киев, Коронавирус, одужали, померли, Кличко

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