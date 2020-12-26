В Киеве обнаружили 408 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Киеве обнаружили 408 новых больных коронавирусом. 13 человек умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 106 486. Всего коронавирус унес жизни 1829 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет

146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет

14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

Среди них и 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровела за минувшие сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 130 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 147, в Деснянском – 83 и в Оболонском районе – 45 случаев.