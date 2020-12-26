В Киеве обнаружили 408 новых случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 106 486. Всего коронавирус унес жизни 1829 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет
- 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет
- 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.
- Среди них и 16 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровела за минувшие сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 130 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 147, в Деснянском – 83 и в Оболонском районе – 45 случаев.
- Ранее Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- При этом Правительство разрешило ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) до 7 утра.