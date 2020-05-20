В Киеве обнаружили три новых вспышки коронавируса COVID-19. В частности, очаги зафиксировали еще в двух общежитиях и в Центре социально-психологической реабилитации детей.

Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по его словам, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 51 человек. Среди них – 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от COVID-19 умерли два человека. Всего за это время – 54 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

“Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй – на улице Михаила Бойчука”, – сказал мэр столицы.

Он отметил, что в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди них обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также – 10 контактных лиц.

Кличко также добавил, что эти общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение.

“Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей № 1 на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц – 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин”, – подчеркнул он.