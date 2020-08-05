В Киеве за сутки коронавирус COVID-19 был подтвержден у еще 150 жителей. Также зафиксирован один летальный случай.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Среди новых заболевших:

• 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;

• 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет;

• пять девочек от 5 до 17 лет и трое мальчиков от 4 до 15 лет.

Заболели, в том числе, 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 29, в Дарницком – 27, в Соломенском районе – 23 случая.