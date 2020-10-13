В ночь на вторник, 13 октября, в Киеве неизвестные угнали служебный автомобиль из автопарка Офиса Генпрокурора.

Об этом стало известно от источника #Букв.

В документе сказано, что угнали автомобиль Toyota Camry с охраняемой стоянки на улице Радунская, 9.

Этой машиной пользовался начальник Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР и надзора за его оперативными подразделениями ОГП Александр Панов.

О пропаже водитель сообщил около 7 утра.

Полиция установила, что автомобиль был замечен на улице Пуховской около 4 утра.

На данный момент решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по статье 289-3 УКУ (незаконное завладение транспортным средством).