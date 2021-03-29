В Киеве задержали и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольцев.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В соцсетях пишут, что речь идет о добровольце с позывным “Ташкент” Александре Мандич.

“Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого в полубессознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Правоохранители выяснили, что злоумышленники причинили смерть похищенному мужчине и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области.

Фото: Киевская городская прокуратура

“В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники”, – сообщили в прокуратуре.

Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Знакомый “Ташкента” Игорь Криворучко опубликовал фотографии разгромленной квартиры активиста. По его словам, стены были забрызганы кровью, а на полу был найден выбитый зуб. Знакомые “Ташкента” сообщают, что у того были конфликты с коллекторами на почве противодействия “отжима” земли и квартир.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что с заявлением в полицию обратилась сожительница потерпевшего, которая обнаружила в квартире беспорядок и следы крови.

“Выяснилось, что накануне потерпевший имел конфликт со злоумышленниками. Когда утром заявительница решила навестить сожителя, то увидела в квартире разбросанные вещи, следы крови на стене и полу. Мы опросили свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили авто, на котором они приехали. По городу была введена специальная полицейская операцию. За сутки мы оперативно установили предполагаемых преступников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тело пострадавшего с многочисленными ножевыми ранениями в канаве лесополосы по территории Киева”, – цитирует слова Крищенко пресс-центр МВД.

Фото: Нацполиция

Вчера задержали трех подозреваемых в совершении преступления. Это два уроженца Луганской области и житель Киева. Злоумышленники ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.