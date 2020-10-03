В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с частичным привлечением болельщиков.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

“Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30 % от вместимости стадионов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

– 10.2020 – г. Киев, стадион “Оболонь Арена” – матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

– 10.2020 – г. Киев, НСК “Олимпийский” – матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

– 10.2020 – г. Киев, НСК “Олимпийский” – матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.