Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
“Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30 % от вместимости стадионов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:
– 10.2020 – г. Киев, стадион “Оболонь Арена” – матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
– 10.2020 – г. Киев, НСК “Олимпийский” – матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
– 10.2020 – г. Киев, НСК “Олимпийский” – матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.
- Ранее Министерство охраны здоровья Украины разработало условия посещения футбольными болельщиками стадионов.