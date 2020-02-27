Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве определили больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы из-за возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение”, – заявил Кличко.

Он добавил, что в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Министерства здравоохранения, в одной из столичных больниц будет проведено обучение для медиков – как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Кроме того, мэр столицы отметил, что также необходимо осуществлять просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.