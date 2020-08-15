В субботу, 15 августа, в Киеве прошло Национальное парусное ралли в поддержку украинских воинов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Мероприятие под названием “Паруса свободы и единства” проводилось на Речном вокзале (в районе Церкви Николая Чудотворца на Набережно-Крещатицкой улице).

Как ранее отмечали в Киевской городской госадминистрации, мероприятие организовано “в рамках проведения программ реабилитации защитников Украины посредством спорта и для начала практических инициатив в помощи ресоциализации участников боевых действий в гражданской жизни”.

Команды парусного ралли формировались из 3-4 участников боевых действий (согласно заявкам, поданным капитанами).

Во время мероприятия состоялась презентация онлайн-школы дистанционного обучения яхтингу для участников боевых действий, выступления творческих исполнителей, а также обучающие мастер-классы для получения практических навыков водных видов спорта (с добавлением реабилитационной компоненты).